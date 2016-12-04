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У анексованому Криму чекають на німецьких бізнесменів з інвестиціями

Неділя, 4 грудня 2016, 13:08

У анексованому Росією Криму очікують на німецьких бізнесменів, які приїдуть "з перспективними інвестиційними проектами". 

Про це заявив призначений російською владою віце-прем'єр кримського "уряду" Георгій Мурадов, пише РІА Новости.

"Бізнесмени з Баварії збираються ще раз до нас приїхати. Вони запропонували цікаві проекти, такі як переробка соняшнику у соняшникову олію... Крім цього - створення підприємства з виробництва спеціальних шлангів, які використовуються для крапельних систем зрошення", - заявив Мурадов. 

За його словами, візит делегації очікується у грудні.

Повідомляється, що за останній час півостров відвідали кілька делегацій іноземних держав, зокрема "групи італійських, німецьких та американських політиків і громадських діячів".

Теми: КриманексіяНімеччина
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