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Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета

Неділя, 4 грудня 2016, 15:12
Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета

У ніч на неділю невідомі з гранатомета обстріляли будинок народного депутата Ігоря Котвіцького ("Народний фронт") в селищі Високий Харківської області.

"Ми розцінюємо цей злочин, як замах на життя і здоров'я депутата Верховної Ради, а також як тиск і спроби залякати не тільки особисто Котвіцького, але і всіх членів нашої команди", - йдеться в заяві Харківського "Народного фронту".

Автори документа також вимагають розкрити злочин в найкоротші терміни і надати Котвіцькому держохорону.

"Сподіваємося, що правоохоронні органи докладуть максимум зусиль, щоб цей злочин був розкритий найближчим часом, а винні були покарані за всією суворістю закону. Крім того, звертаємо увагу президента України на даний випадок і вимагаємо від Генеральної прокуратури якнайшвидше розкрити цей злочин і надати державну охорону Ігорю Котвіцькому як народному депутату України", - йдеться в заяві.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, повідомлення про подію надійшло до Харківського відділу поліції о 2.00 неділі.

Постраждалих в результаті події немає. Інформація про неї внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Як відомо,  Спеціалізована антикорупційна прокуратура з 31 грудня 2015 року здійснює процесуальне керівництво у справі про незаконне збагачення нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького - соратника і бізнес-партнера глави МВС Арсена Авакова.

Справу було об'єднано з іншою – від 23 вересня 2015 року, розслідування якої здійснювало МВС під керівництвом Авакова. 

НАБУ розслідує виведення понад 40 млн доларів за кордон влітку 2015 року Котвіцьким. Доступ до ряду рахунків і банківських документів у цій справі НАБУ отримало рішенням суду. 

Аваков стверджує, що Котвіцький вивів ці $40 мільйонів за кордон законно.

У декларації за 2015 рік Котвіцький задекларував 66 774 867 гривень сукупного доходу.  У поданій Котвіцьким е-декларації за 2016 рік нардеп повідомляв про придбання дорогого одягу та аксесуарів загальною вартістю понад 0,6 млн гривень за п'ять одиниць.

Інтерфакс-Україна

Теми: Народний фронт
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