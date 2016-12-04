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Російський банк у анексованому Криму відключить банкомати: "загроза DDoS-атаки"

Неділя, 4 грудня 2016, 16:10

У анексованому Криму російський "Генбанка" відключить банкомати в ніч на 5 грудня "через загрозу DDoS-атаки на фінустанови Росії".

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на заяву банка. 

"Керівництвом Генбанка ухвалено рішення про тимчасове відключення мережі банкоматів банку. Відключення відбудеться з 21:00 4 грудня до 9:00 5 грудня (за моск.часом). Причина - готується DDoS-атака на банківську систему РФ, за інформацією спецслужб Росії. Блокування пристроїв буде здійснено з метою запобігання несанкціонованих транзакцій і втрати клієнтами своїх коштів", - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що зняття готівки можливе у банкоматах інших банків, а безготівкові операції по картах "Генбанка" можна здійснювати у повному обсязі.

"Генбанк" перебуває у "чорному" списку санкцій США через незаконне приєднання Криму до РФ. За підсумками першого кварталу 2016 року "Генбанк" посідає 150 місце за розміром активів.

У серпні 2015 року Радмін Криму та "уряд" Севастополя увійшли до складу засновників "Генбанка", та отримали безкоштовно по 25% у статутному капіталі банка. У жовтні 2016 року уряд Севастополя скасував рішення попереднього глави міста Сергія Мєняйла про безоплатну передачу 25% акцій у власність Криму. 

Як відомо, 2 грудня ФСБ заявила, що іноземні спецслужби готують масштабні кібератаки для дестабілізації фінансової системи Росії.

За даними ФСБ, атаки будуть супроводжуватися "масовим розсиланням SMS-повідомлень і публікаціями в соцмережах провокаційного характеру відносно кризи кредитно-фінансової системи Росії".

У ФСБ заявляють, що серверні потужності і командні центри для здійснення таких атак нібито знаходяться на території Нідерландів і належать українській хостинговій компанії BlazingFast. 

Теми: КримРосіябанкианексія
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