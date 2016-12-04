Адвокат: Онищенко обміняв компромат на непереслідування

Адвокат нардепа Олександра Онищенка Андрій Циганков вважає, що його клієнт пішов на угоду з урядом США з метою ухилитися від відповідальності щодо "газової справи".

"Читаю інформацію по "газовій справі", головний фігурант і мій клієнт реально пішов на угоду. На його думку, з урядом США", - написав Циганков у Facebook.

"Суть проста, я вам матеріали на президента країни Україна, а ви мені, дорогі американці, гарантії, що мене в рамках газової справи НАБУ і САП турбувати не буде, як і в справі підкупу депутатів", - вважає адвокат.

За його словами, заарештовані фігуранти "газової справи" тепер повинні самі визначатися в позиції.

"Дивно, напевно, відчувати людям команди, що вони весь цей час сиділи в СІЗО і вірили, лише для того щоб основний фігурант визначився, що таки пора компромат викидати і повідомити про те, що він вже давно переданий до США", - написав Циганков.

Він також додав, що він "тільки за те", щоб Онищенко опублікував їхні бесіди.

"Все, що мною було сказано, не порушує ні чинного законодавства, ні моралі, було трохи інтриги, винен, не хотів брати участь в цій справі безкоштовно", - зізнався адвокат.

У той же час, сам Онищенко в коментарях під цим постом Циганкова назвав його засланим козачком і пообіцяв, що в понеділок він отримає "на все відповідь".

Як повідомлялося, раніше Онищенко заявив, що 29 листопада передав компромат американським спецслужбам, представники яких приїжджали до нього до Європи.

У коментарі "Українській правді" Онищенко заявив, що Циганкова прислав до нього депутат від БПП Олександр Грановський.

Циганков в інтерв'ю "Українській правді" заперечував, що його рекомендував Онищенку Грановський.

Грановський також заявив, що не знайомий з Онищенком і не пропонував йому адвоката.

Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.

8 серпня Онищенка оголосили у національний розшук.

Українська правда