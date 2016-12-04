Муженко: Загроза агресії з боку РФ надходить і з півночі, і з Криму

Загроза масштабної російської агресії надходить не лише зі сходу України, а й з півночі, південно-Заходу і тимчасово окупованого Криму, де РФ зосередила істотні наступальні можливості.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив начальник Генштабу України Віктор Муженко.

"Загроза для України надходить звідусіль, де є російські війська. Це не лише схід. Ми можемо чекати удару від російських угрупувань з півночі, з заходу і з півдня, з Криму, де російські зосередили істотні наступальні можливості", - заявив Муженко.

Він додав, що у Генштабі реально оцінюють ці загрози військового характеру і прораховують ймовірні сценарії розвитку подій на випадок масштабної російської агресії.

"Ці сценарії відпрацьовуються під час навчань, ми вчимося мобільній і гнучкій обороні, концентруємо зусилля на найбільш загрозливих напрямках", - зазначив начальник Генштабу.

Також Муженко зазначив, що ситуація в армії наразі докорінно відрізняється від тієї, яка була на початку збройної агресії РФ.

"Бойовий потенціал ЗСУ незрівнянно вище, війська навчені і забезпечені, оснащені сучасною зброєю і зв'язком, вони набули реальний досвід бойових дій. Крім того в Україні зараз вже є майже 100 тисяч резервістів оперативного резерву - солдати і офіцери, які мають військовий досвід. Також триває формування підрозділів територіальної оборони, які будуть перебувати у постійній готовності до організації опору на випадок наступу противника. Усе це в комплексі робить можливу агресію РФ безглуздою", - зазначив Муженко.

Як відомо, Генштаб ЗСУ сформував 4 батальйони за стандартами НАТО.

Раніше Муженко заявляв, що Україна готова до широкомасштабних дій підтримуваних Росією сепаратистів на території країни.