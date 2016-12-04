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Путін назвав Трампа розумним і сказав, чого від нього чекає

Неділя, 4 грудня 2016, 17:53

Новообраний президент США Дональд Трам - "розумна людина" і має "швидко усвідомити рівень відповідальності" після обрання на цей пост.

Таку думку в інтерв'ю НТВ.ru висловив президент РФ Володимир Путін.

За його словами, сьогодні Трамп, який "був комерсантом і підприємцем - вже державний діяч".

"Сьогодні це вже глава Сполучених Штатів Америки, однієї з провідних країн світу, однієї з провідних економік світу, провідної військової держави. Оскільки він зміг добитися успіху у бізнесі, це говорить про те, що він людина розумна. А якщо розумна людина, то значить, він цілком і досить швидко усвідомить інший рівень відповідальності", - зазначив Путін.

Президент РФ додав, що в Росії "виходять з того, що він (Трамп) буде діяти саме з цих позицій".

Теми: ТрампСШАПутінРосія
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