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Неділя у зоні АТО: Усі обстріли бойовики вели у напрямку Маріуполя

Неділя, 4 грудня 2016, 18:27

У неділю, 4 грудня, у зоні проведення АТО усі обстріли з боку бойовиків відбулися на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у зведенні прес-центра штабу АТО станом на 18:00. 

За даними штабу, загалом  у неділю відбулося 11 обстрілів.

"Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно, на ранок окупанти розпочали обстріли позицій ЗСУ з мінометів в районі Широкиного.  Протягом дня бойовики з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине", - повідомили у штабі. 

Українська правда

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Теми: АТОДонбас
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