Неділя у зоні АТО: Усі обстріли бойовики вели у напрямку Маріуполя

У неділю, 4 грудня, у зоні проведення АТО усі обстріли з боку бойовиків відбулися на Маріупольському напрямку.

Про це йдеться у зведенні прес-центра штабу АТО станом на 18:00.

За даними штабу, загалом у неділю відбулося 11 обстрілів.

"Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно, на ранок окупанти розпочали обстріли позицій ЗСУ з мінометів в районі Широкиного. Протягом дня бойовики з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї продовжили обстрілювати Талаківку, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине", - повідомили у штабі.

Українська правда