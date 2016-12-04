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У чергах на кордоні з Польщею стоять 900 авто

Неділя, 4 грудня 2016, 23:23

У пунктах пропуску в чергах на кордоні з Польщею станом на 22:00 4 грудня стоять 900 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Так, в ПП "Устилуг" стоять 350 машин, "Краковець" - 200, "Рава-Руська" - 150, "Ягодин авто" - 100, "Угринів" - 60, "Шегині" - 40.

У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Вилок" стоять 20 авто, в інших ПП на цьому напрямку черг немає.

На кордоні зі Словаччиною, Румунією та Молдовою черг немає.

Теми: Польща
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