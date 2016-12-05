В результаті пожежі на вечірці в США загинули 33 людини

В результаті пожежі на вечірці в місті Окленд, штат Каліфорнія, загинули, щонайменше, 33 людини.

Про повідомляє Reuters.

Відзначається, що число жертв може зрости. Поки невідомо, що стало причиною пожежі, підпал не є основною версією.

Представники місцевої поліції заявили, що серед загиблих були люди молодше 18 років, однак вік більшості жертв від 20 до 30 років.

Пожежа сталася пізно ввечері в п'ятницю, 3 грудня. Захід проходив в будівлі, де раніше розташовувався склад.