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В результаті пожежі на вечірці в США загинули 33 людини

Понеділок, 5 грудня 2016, 03:45

В результаті пожежі на вечірці в місті Окленд, штат Каліфорнія, загинули, щонайменше, 33 людини.

Про повідомляє Reuters.

Відзначається, що число жертв може зрости. Поки невідомо, що стало причиною пожежі, підпал не є основною версією.

Представники місцевої поліції заявили, що серед загиблих були люди молодше 18 років, однак вік більшості жертв від 20 до 30 років.

Пожежа сталася пізно ввечері в п'ятницю, 3 грудня. Захід проходив в будівлі, де раніше розташовувався склад.

Теми: США
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