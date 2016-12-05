Прем'єр-міністр Нової Зеландії йде у відставку
Понеділок, 5 грудня 2016, 05:11
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джон Кей несподівано заявив про відхід у відставку.
Про це пише Reuters.
Новим прем'єром, ймовірно, стане заступник Кея і міністр фінансів Білл Інгліш. Рішення про це буде прийнято 12 грудня на зборах Національної партії.
Відзначається, що Кей подав у відставку за сімейними обставинами.
Він заявив, що не зміг би залишитися прем'єр-міністром на четвертий термін, якби правляча партія перемогла на виборах в 2017 році.
Кей займає посаду прем'єр-міністра Нової Зеландії з 2008 року.