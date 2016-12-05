У НАБУ утаємничили інформацію про Манафорта і "чорну бухгалтерію" ПР

НАБУ відмовилось надавати будь-яку інформацію щодо ролі людини, близької до обраного президентом Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Про це йдеться у відповіді на запит Української правди, яку в НАБУ писали майже місяць.

В своєму запиті УП питала, чи зверталися детективи НАБУ до компетентних органів США про допит Манафорта з приводу "Чорної бухгалтерії" ПР, чи зверталися органи США до детективів НАБУ з приводу "чорної бухгалтерії" ПР, чи відомо детективам, чи розслідують в США причетність Манафорта до чорної бухгалтерії в контексті їхніх внутрішніх розслідувань.

Однак у відповідь на всі ці питання, в НАБУ "Українській правді" на цілій сторінці пояснили, що у НАБУ "відсутні правові підстави надавати запитувану інформацію".

Запит надсилався 7 листопада ще до того, як стало відомо, що Трамп переміг на виборах.

Манафорт був керівником виборчого штабу Трампа, однак після того, як стало відомо, що Манафорт також отримував чорну готівку від ПР, Манафорт склав з себе повноваження. Однак, він досі лишається в команді Трампа.

Раніше видання з посиланням на джерела повідомляло, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту, який раніше працював з українським екс-президентом Віктором Януковичем, а в подальшому – займався виборчою кампанією новообраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялося, 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

НАБУ підтвердила перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав 12,7 млн доларів. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Раніше Newsweek повідомляло, що президент РФ Володимир Путін провів таємну зустріч з Януковичем у зв'язку з розкриттям інформації про отримання Манафортом майже 13 млн доларів з "чорної каси" Партії регіонів.

Оксана Коваленко, УП