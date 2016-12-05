Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парубій про загиблих у Княжичах: Співчуваємо

Понеділок, 5 грудня 2016, 10:39

Голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив співчуття сім’ям шести правоохоронців, яких убили у Княжичах 4 грудня.

"Між суботою й неділею сталася страшна трагедія у селі Княжичі Броварського району на Київщині. Загинули шість правоохоронців", – сказав він на початку погоджувальної ради парламенту.

"Поліцейські щодня ризикують своїм життям не лише на фронті, а й у мирних місцях. Загиблі були молоді хлопці, і зараз їхні родини потребують підтримки", – заявив спікер.

"Я висловлюю від імені усіх народних депутатів і нашої погоджувальної ради співчуття родинам загиблих правоохоронців. І сподіваюся, що прозорим розслідуванням буде встановлено причини цієї великої трагедії", – додав він.

В той же час у Міністерстві внутрішніх справ пізніше підтвердили загибель п'ятьох правоохоронців у Княжичах і припустили, що Парубій обмовився.

Раніше повідомлялося про 5 загиблих унаслідок перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції, яка сталася в ніч на 4 грудня у с. Княжичі. Про шостого, який нібито помер у Броварській лікарні, у поліції Київської області о 16 годині неділі не було даних.

Хід досудового розслідування інциденту перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка.

Президент Петро Порошенко також узяв під особистий контроль хід розслідування і закликав не використовувати трагедію у Княжичах для того, щоб "влаштовувати розбірки" та дестабілізувати політичну ситуацію.

Теми: поліціяКиївська областьПарубійВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
поліція
Поліція передала Нацмузею історії унікальну прикрасу: "чорний археолог" отримав підозру
У Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранений
Столичному військкому вручили протокол про корупцію
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: