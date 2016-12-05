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Тандіт: Затриманий в Луганську блогер просто говорив, що думав

Понеділок, 5 грудня 2016, 10:55

СБУ підтверджує захоплення в заручники в окупованому Луганську блогера під ніком Edward Ned.

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Я не хотів би, скажімо так, поки що говорити про оперативну інформацію без певної процедури. Можу лише сказати, що подібні випадки підтверджують, що, на жаль, з боку ОРЛО і ОРДО на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області абсолютно немає ніякого адекватного поведінки з боку тих, хто приймає рішення", - сказав Тандіт.

За його словами, в окупованому Донбасі терористи щодня затримують громадян України.

"Єдине, у чому можна звинуватити з боку цієї людини (блогера, - ред), так це в тому, що він є чесним громадянином України, і може говорити те, що він думає. Навіть за це людей затримують, і вони можуть без суду і слідства зникнути на якийсь час", - підкреслив Тандіт.

Тандіт сказав, що СБУ готова до звільнення заручників за принципом один на трьох, коментуючи інформацію ЛІГА.net про те, що бойовики вимагають в обмін на нього трьох осіб.

"На сьогодні ми готові в рамках чинного закону віддавати людей, які підозрюються у вчиненні злочинів, і Василь Грицак (голова СБУ, - ред.) про це говорив, що ми готові обміняти одного нашого заручника на трьох або навіть чотирьох людей, які можуть бути передані туди", - зазначив радник СБУ.

Минулого тижня в окупованому Луганську бойовики "ЛНР" взяли в заручники блогера під ніком Edward Ned.

"ДНР" і "ЛНР" - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької і Луганської областей України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси і пальне.

Теми: Луганськ
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