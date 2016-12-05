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Нардеп підозрює, що КС готується "злити" закон Ківалова-Колесніченка

Понеділок, 5 грудня 2016, 12:02

Нардеп Леонід Ємець, який є членом делегації у ПАРЄ, заявляє, що Конституційний суд спеціально призначає засідання розгляду конституційності закону "про мову" (Ківалова-Колесніченка) на дату, коли прихильники скасування цього закону не зможуть бути присутніми.   

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Конституційний Суд в свому амплуа. Засідання щодо закону про мови призначено на 13 грудня, тютєлька в тютєльку на дату юридичного комітету ПАРЄ. Після товстої папочки із записами моїх повідомлень у фейсбуці і ЗМІ, яку КС передав на мене в Генпрокуратуру, я схильний вважати це ще одним дивним співпадінням", - написав він.

"Усі докази щодо незаконності і неконституційності голосування за закон "Про засади державної мовної політики" Колесніченка/Ківалова передані в письмовому вигляді і є неспростовними. А колеги від "Свободи" Олег Бондарчук та Ірина Фаріон окрім того що самі є фаховими юристом та філологом -- мають міцну підтримку в особі представника ВР у КС Анатолія Селіванова", - додав він.

Ємець додав, що "якби мова йшла лише про юридичну складову, то хвилюватись було б не варто".

"Але! Наше клопотання про відвід суддів які сприяли узурпації влади Януковичем вже було відхилено. Що наводить на думку, що можуть бути ньюанси", - написав він.

Як відомо, 17 листопада Конституційний суд розпочав розгляд конституційності закону Ківалова- Колесніченка "Про засади державної мовної політики".

Цей мовний закон авторства депутатів від Партії регіонів Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка був прийнятий Радою в липні 2012 року. Він передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

24 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону. Це, зокрема, стало підставою для влади Криму заявити про утиски прав російськомовного населення.

Разом з тим, на той час в.о. голови Верховної Ради та в.о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Українська правда

Теми: КСзакон про мови
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