Пункт пропуску "Мар’їнка" відновив роботу

Контрольно-пропускний пункт "Мар’їнка" на Донеччині відновив роботу.

Про це у понеділок по обіді повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби у Twitter.

"Пропускні операції у КПВВ "Мар’їнка" відновлено. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в штатному режимі", – вказано в повідомленні.

УВАГА. Пропускні операції у КПВВ «Мар’їнка» відновлено. Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється в штатному режимі. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 5 грудня 2016 р.

Раніше КПВВ "Мар'їнка" неодноразово обстрілювався бойовиками, через що роботу пункту тимчасово призупиняли.

Українська правда