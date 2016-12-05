Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українські прикордонники не пустили з Криму 27 іноземців

Понеділок, 5 грудня 2016, 12:45

Протягом доби українські прикордонники у пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" не пропустили  27 іноземців, які перед цим незаконно побували у окупованому Криму.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби у понеділок.  

"Під час заходів прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби встановили, що в усіх іноземців відсутні спеціальні дозволи на перетин адмінмежі, а потрапили вони на тимчасово окуповану територію АР Крим через закриті пункти пропуску", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед порушників 15 громадян Узбекистану, 10 громадян Азербайджану, громадянин Вірменії та громадянин Таджикистану.

"Прикордонники, згідно з чинним законодавством, прийняли рішення про непропуск порушників через адмінмежу та заборони в’їзд в Україну терміном на 3 роки", - сказано у повідомленні.

Прикордонники повідомляються, що загалом з початку листопада 2016 року прикордонники на адмінмежі заборонили в’їзд 170 іноземцям, які порушили порядок в’їзду на територію окупованого Криму.

Українська правда

Теми: Криманексіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Крим
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
Зеленський: Кримський міст – ціль, яку треба нейтралізувати
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: