Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На виборах президента Узбекистану переміг представник влади

Понеділок, 5 грудня 2016, 13:36

Виконуючий обов'язки президента Узбекистану, прем'єр-міністр Шавкат Мірзійоєв здобув перемогу на виборах глави держави, набравши 88,61% голосів.

Про це заявив голова Центрвиборчкому республіки Мірза-Улугбек Абдусаломов, повідомляє "Інтерфакс".

"За Мірзійоєва віддали свої голоси 15 млн 906 тис. 724 осіб, або 88,61% виборців, що взяли участь у голосуванні", – сказав він на брифінгу в понеділок.

У відповідності зі статтею 35 закону "Про вибори президента Республіки Узбекистан", це дає право вважати Мірзійоєва обраним главою держави.

Мірзійоєв був висунутий кандидатом у президенти Рухом підприємців і ділових людей – Ліберально-демократичною партією Узбекистану.

Позачергові вибори в Узбекистані проводяться у зв'язку зі смертю президента Іслама Карімова 2 вересня на 79-му році життя після перенесеного інсульту.

За попередніми даними ЦВК, на виборах проголосували понад 17 млн 941 тис. осіб, що становить 87,83% від загальної кількості виборців.

У свою чергу представники спостережної місії ОБСЄ розкритикували вибори, заявивши, що не були забезпечені умови для повністю вільного і прозорого процесу, повідомляє Reuters.

"Домінуюче становище державних органів та обмеження основних свобод підривали політичний плюралізм і призвели до кампанії, позбавлені справжньої конкуренції", – сказав представник місії.

Він додав, що це показало необхідність всеосяжних реформ.

Теми: вибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: