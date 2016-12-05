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Квартирою Лещенка вже цікавиться СБУ

Понеділок, 5 грудня 2016, 14:40
Квартирою Лещенка вже цікавиться СБУ
FB Сергія Лещенка

До розслідування справи про квартиру нардепа Сергія Лещенка долучилися працівники СБУ.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Дізнався, чим займається СБУ в такий чудовий час, як зараз. Впіймавши всіх шпигунів і посадивши всіх контрабандистів, СБУ... розносить повістки на допит у моїй справі, яка незаконно "розслідується" відділом Дмитра Суса в Управлінні особливо важливих справ Генпрокуратури", - написав він.

Як відомо, 27 жовтня Генпрокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою в незаконному збагаченні щодо Лещенка "за результатом розгляду звернення народного депутата Павла Пинзеника".

19 вересня керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що у придбанні квартири Сергієм Лещенком є ознаки адміністративного правопорушення через взяття безвідсоткової позики в Олени Притули.

У четвер НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

У понеділок НАБУ повторно запросило Лещенка для ознайомлення з протоколом перевірки законності покупки ним квартири.

У листопаді прокурора Дмитра Суса перевели у інший департамент з департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури.

Українська правда

Теми: ЛещенкоСБУквартири
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