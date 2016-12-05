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Москаль все ж прийшов на допит в ГПУ в справі Майдану

Понеділок, 5 грудня 2016, 15:34

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль дав свідчення в Генеральній прокуратурі у справі про злочини проти активістів Майдану.

Про це він заявив журналістам після допиту, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я відразу сказав усе, що знав. Були якісь навідні питання, уточнюючі... Деяку інформацію я дізнався від них. Вони запитували, ви знали таке, я кажу: чесно, не знав... Наскільки вони просунулися, я абсолютно не можу сказати", – розповів він.

За його словами, слідчі питали його про події 18, 19 і 20 лютого 2014 року.

Москаль зазначив, що прийшов на допит, щоб не говорили, що через нього не можуть передати справу до суду або через нього слідство застопорилося.

Як відомо, 19 листопада начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що є ряд осіб, які не являються на допит в Генпрокуратуру.

"До нас вже тривалий час не з'являється на виклики Москаль Геннадій Геннадійович. Ми неодноразово запрошували його... Сподіваємося, що врешті решт він все-таки прийде і дасть свідчення", – сказав Горбатюк.

"Українська правда" в Threads

Теми: МоскальМайдан
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