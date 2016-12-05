Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У СБУ кажуть, що приносили повістку на прохання Генпрокуратури

Понеділок, 5 грудня 2016, 20:21

У Службі безпеки України заявляють, що принесли повістку на допит  керівнику "Української правди" Олені Притулі за дорученням Генпрокуратури.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Співробітники Служби безпеки України, в рамках статей 41, 111 Кримінально-процесуального кодексу, виконали окреме доручення Головного слідчого управління ГПУ щодо виклику на допит низки свідків у справі, що розслідує прокуратура", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ приходили в редакцію Української правди, аби вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.

Українська правда

Теми: СБУГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
СБУ
Силовики викрили на держзраді нардепа від ОПЗЖ, у нього йдуть обшуки
Кулініч, Наумов, Баканов: справа колишнього топа СБУ про зраду обросла нестиковками
Спецпризначенці СБУ показали знищення техніки, складів та десятків окупантів
Останні новини
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
Усі новини...
Реклама: