У СБУ кажуть, що приносили повістку на прохання Генпрокуратури
Понеділок, 5 грудня 2016, 20:21
У Службі безпеки України заявляють, що принесли повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі за дорученням Генпрокуратури.
Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
"Співробітники Служби безпеки України, в рамках статей 41, 111 Кримінально-процесуального кодексу, виконали окреме доручення Головного слідчого управління ГПУ щодо виклику на допит низки свідків у справі, що розслідує прокуратура", - зазначила вона.
Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ приходили в редакцію Української правди, аби вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.
Українська правда