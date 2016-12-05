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Троян відсторонив від роботи усіх учасників спецоперації в Княжичах

Понеділок, 5 грудня 2016, 21:30

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Нацполіції Вадим Троян відсторонив керівників трьох підрозділів столичної поліції від виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з інформацією, таке рішення Троян ухвалив задля забезпечення повного і всебічного розслідування обставин трагедії у с.Княжичі Броварського району Київської області.

Відповідно до рішення, на час проведення службового  розслідування від виконання службових обов’язків відсторонені керівники трьох оперативних підрозділів ГУ НП у місті Києві, які відповідали за проведення спецоперації у селі Княжичі.

Також відсторонено весь особовий склад, який брав у ній участь.

Як відомо, Нацполіція проводить перевірку за фактом загибелі п'яти поліцейських під Києвом.

У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронців під час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Українська правда

Теми: МВСполіція
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