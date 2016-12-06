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Байден балотуватиметься у президенти США в 2020 році

Вівторок, 6 грудня 2016, 06:16

Віце-президент Джо Байден заявив про свій намір балотуватися на пост глави Білого дому в 2020 році.

Про це він заявив під час розмови з журналістами в Сенаті, пише The Guardian.

На запитання кореспондента, чи візьме він участь у перегонах, Байден сказав, що буде в 2020 році - на посаду президента.

На питання, чи він не жартує, він сказав, що не має зобов’язань не балотуватися.

"Я давно зрозумів, що доля втручається у дивний спосіб", - відповів Байден.

Байден в 2015 році міг стати суперником Гіларі Клінтон у боротьбі за висунення від Демократичної партії США, але відмовився від участі у зв’язку зі смертю сина. До цього він балотувався у президенти в 1988 і 2008 роках, але обидва рази дочасно знімав свою кандидатуру.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
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