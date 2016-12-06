Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 26 обстрілів, посилилися атаки на Луганському напрямку

Вівторок, 6 грудня 2016, 06:43

Минулої доби до 18.00 ворог здійснив 9 обстрілів, а до 24.00 годин – ще 17, застосовуючи, переважно, 120 міліметрові міномети.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Ворог зосередив атаки переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. Зокрема, з мінометів, гранатометів та озброєння БМП окупанти обстріляли Широкине, Красногорівку і Водяне.

З мінометів ворог вів вогонь по Луганському, а з великокаліберних кулеметів – по Опитному.

Після 18 години окупанти розпочали обстріли позицій ЗСУ переважно зі 120 міліметрових мінометів на Луганському напрямку. Під вогонь потрапили: Балка Кошарна та – тричі поспіль - Кримське. З гранатометів обстріляли Троїцьке та Станицю Луганську.

На Маріупольському напрямку – з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Широкине, Талаківку, Павлопіль, Новомихайлівку, Тарамчук. З озброєння БМП – Водяне.

На Донецькому – з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Зайцеве.

Теми: ДонбасАТОбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: