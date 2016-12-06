Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна є мрія

Вівторок, 6 грудня 2016, 07:47

Президент Росії Володимир Путін розраховує на те, що в перспективі "успішно завершить свою кар'єру і мріє помандрувати".

Про це він сказав у Челябінську в бесіді з працівниками ТОВ "Етерн", повідомляє російський "Інтерфакс".

За даними видання, один з молодих працівників заводу поділився з президентом своєю мрією: "Я планую в найближчі п'ять років побудувати успішну кар'єру на нашому підприємстві".

Він поцікавився у президента РФ, яка мрія є у нього.

"Я хочу успішно завершити свою кар'єру", – сказав Путін під сміх у цеху.

На запитання, чи є щось, чого Путін ніколи не робить, або хобі, яким він хотів би зайнятися, президент РФ сказав, що "дуже любить подорожувати".

"Сьогодні всі мої подорожі зводяться до того, що я приїжджаю в аеропорт, з нього перебираюся в якесь приміщення, потім назад в аеропорт, ніби кудись з'їздив. Мені хотілося б, звичайно, по-іншому подорожувати, подивитися на природу, на якісь історичні пам'ятки ", – сказав Путін.

Як відомо, раніше Путін заявляв, що "ще не визначився", чи братиме участь у президентських виборах 2018 року.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: