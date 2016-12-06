СБУ пояснила, чому не пустила журналістів на подію з Порошенком

Служба безпеки пояснює недопуск журналістів на подію під час відкриття вежі на горі Карачун за участю президента України особливістю роботи "в польових умовах".

Відповідне пояснення та вибачення за можливу переоцінку співробітниками рівня загроз розмістила в своєму Facebook 6 грудня прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Підкреслю, що у районі проведення антитерористичної операції СБУ та інші правоохоронні органи вкрай прискіпливо ставляться до заходів безпеки, особливо під час подій за участю керівництва держави", – написала вона.

За словами Гітлянської, представники ЗМІ, яким був обмежений доступ на подію, за наявною інформацією, є фігурантами кримінальних проваджень, у тому числі за незаконне зберігання зброї або не надали правоохоронцям документів, що підтверджують їхні особи.

"Можливості оперативно з’ясувати деталі ситуації в "польових" умовах не було, тому для забезпечення безпеки заходу їм було обмежено доступ на подію", – вказує речниця СБУ.

Гітлянська зазначила, що рішення приймалося виключно щодо окремих осіб, а не медіа, від яких вони подали заявки.

"Усі акредитовані ЗМІ мали безперешкодну можливість для висвітлення заходу", – стверджує вона.

Гітлянська наголошує, що законодавство надає право правоохоронцям обмежувати доступ до об'єктів, де відбуваються охоронні заходи, за наявності підстав для цього. Тому з метою безпеки було ухвалено відповідне рішення.

Вона запевнила, що "Служба безпеки України робить все можливе, для забезпечення безперешкодної роботи журналістів, незважаючи на складну ситуацію в країні".

Також обіцяно, що керівництво СБУ ретельно перевірить доцільність дій співробітників з недопущення журналістів на подію.

5 грудня стало відомо, що деяких представників засобів масової інформації не пропустили на урочисте відкриття телевежі на Карачуні під Слов'янськом, звинувативши їх в низці кримінальних правопорушень.