Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК не знайшла порушень у діях власного чиновника

Вівторок, 6 грудня 2016, 10:33

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило повідомлення про суміщення посад заступником голови відомства Русланом Радецьким і встановило, що такого суміщення не було.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Відомство нагадало, що Радецького звинувачували у тому, що він не зупинив право на заняття адвокатською діяльністю, про що свідчить інформація в Єдиному реєстрі адвокатів України на сайті Національної асоціації адвокатів України.

Однак НАЗК встановило, що Радецький подав відповідну заяву на ім’я голови Ради адвокатів Києва ще 18 вересня 2014 року і в той же день його право займатися адвокатською діяльністю було зупинене.

Про це свідчить витяг з Єдиного реєстру адвокатів України.

Наявність протилежної інформації на сайті Національної асоціації адвокатів України пояснили технічними причинами.

"Таким чином, в діях заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Радецького Р.С. Національне агентство не виявило порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", – підсумували у НАЗК.

Українська правда

Теми: НАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
НАЗК
Глава НАЗК заявив, що має ефективні "ліки" проти корупції
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
НАЗК три місяці вивчатиме спосіб життя військкомів  
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: