Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під Радою "пенсіонери МВС" перекрили Грушевського

Вівторок, 6 грудня 2016, 10:32

Під Верховною Радою мітингують люди, які називаються пенсіонерами МВС, учасниками бойових дій та представниками організацій чорнобильців.

Про це повідомляють журналісти "Української правди".

 

Чоловіки старшого вигляду, які представилися колишніми працівниками МВС, перекрили вулицю Грушевського і переходять на площу навпроти парламенту.

 

Чоловіки вимагають підняти їм пенсії.

 

Крім цього мітингу, на площі перед Верховною Радою також зібралися незадоволені чорнобильці.

 

Роман Романюк, Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаакціїмітингипенсіїМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: