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У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть

Вівторок, 6 грудня 2016, 10:39
У НАБУ перевіряють компромат Онищенка, але справу порушити не можуть
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НАБУ перевіряє інформацію, оприлюднену депутатом Олександром Онищенком про підкуп депутатів, але до Єдиного реєстру розслідувань справа не занесена.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі НАБУ.

"Оприлюднена у ЗМІ інформація народного депутата Олександра Онищенка щодо так званої купівлі-продажу голосів парламентарів під час голосування у Верховній Раді наразі вивчається Національним антикорупційним бюро України", - зазначили у НАБУ.

"Наголошуємо, будь-які гучні заяви, які не підкріплені фактами, не можуть бути підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру державних розслідувань", - підкреслили в НАБУ.

Водночас Антикорупційна агенція закликає Олександра Онищенка уточнити, кому, коли та за яких обставин пропонувалися гроші.

"А також за наявності надати документальні підтвердження своїх слів щодо підкупів депутатів окремими державними службовцями для того, щоб мати можливість прийняти рішення щодо подальших процесуальних дій", - уточнили в НАБУ.

На уточнююче питання, що саме може бути підтвердженням, у прес-служба НАБУ пояснили, що "мають бути конкретні факти: хто, коли, кому, скільки, за яких обставин тощо".

"Що може бути доказом, визначено у КПК ст. 84-90", - додали у прес-службі. 

Водночас у НАБУ не відповіли на питання про те, що Онищенко нібито пропонував їм передати підтвердження його заяв.

Як відомо, раніше Онищенко заявляв УП, що його адвокати тричі направляли в НАБУ запити про зустріч з цього питання. "Вони не хочуть. За останній місяць тричі зверталися з офіційними листами. Ми отримували відповіді. Вони не хочуть зустрічатися в Лондоні, пропонують Варшаву", - розповідав Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ОнищенкоНАБУ
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