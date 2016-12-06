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МЗС вимагає від Росії пустити консулів до "кримських диверсантів"

Вівторок, 6 грудня 2016, 12:19

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії забезпечити допуск консулів до затриманих в Криму українських громадян Євгена Панова і Андрія Захтея, звинувачених у підготовці диверсій.

Про це у себе в Twitter написала у вівторок речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Методи окупанта не змінюються. Репресії посилюються. Вимагаємо від РФ надати негайний допуск консулів до українських громадян", – зазначила вона.

Як відомо, Лефортовський райсуд Москви 6 грудня продовжив до березня 2017 року арешти українцям. Панову і Захтею офіційно було пред'явлено звинувачення "замах на диверсію" і "участь в незаконному збройному формуванні".

Водночас захист обвинувачених у підготовці диверсій в Криму українців зазначає, що вони були простими таксистами-приватниками.

Також стало відомо, що Панов і Захтей відмовилися від даних раніше зізнавальних свідчень.

Українська правда

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Теми: Росіяправа людинизаручники
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