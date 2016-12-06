Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-співробітник Слідкому РФ подав до суду на ФСБ через війну в Грузії

Вівторок, 6 грудня 2016, 13:57

Екс-співробітник Слідчого комітету РФ Ігор Степанов, який співпрацює з "Відкритою Росією" Михайла Ходорковського, подав у суд на ФСБ за те, що його відправили в 2008 році в Грузію.

Про це повідомляє РБК. У своєму позові, який був поданий в Міщанський суд столиці, колишній слідчий зазначає, що 10 серпня 2008 року президент Дмитро Медведєв доручив Слідчому комітету при прокуратурі "документувати злочини в Південній Осетії для кримінального переслідування винних".

Ігор Степанов, який очолював відділ міжнародно-правового співробітництва Слідчого комітету, просить пояснити, у зв'язку з чим його відрядили в Грузію в розпал війни 2008 року.

У СК Степанов працював у той час, коли відомство ще входило до складу прокуратури. Слідчий готував запити про правову допомогу у кримінальних справах, включаючи першу справу ЮКОСа.

Теми: ГрузіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: