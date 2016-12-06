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"Народний фронт" вимагає від НАБУ відкрити справу щодо заяв Онищенка

Вівторок, 6 грудня 2016, 15:05

5 депутатів від "Народного фронту" у вівторок прибули до Національного антикорупційного бюро з вимогою відкрити кримінальне провадження за заявами депутата Олександра Онищенка про підкуп депутатів.

Про це заявив журналістам перед входом у НАБУ перший заступник голови фракції Андрій Тетерук, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні у парламенті була зроблена заява головою "Народного фронту" про свідчення народного депутата Онищенка щодо масштабної корупції. Про це інформацію також публікувало видання The Independent і тому ми прибули в НАБУ з відповідною заявою, підписаною депутатами "Народного фронту" для того, щоб створений парламентом орган НАБУ зареєстрував провадження", – сказав він.

Тетерук вважає, що це розслідування має зменшити рівень корупції у вищих ешелонах влади.

Як відомо у понеділок під час засідання погоджувальної ради парламенту голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак також вимагав розслідувати заяви Онищенка. Голова Радикальної партії Олег Ляшко виступив з вимогою створити тимчасову слідчу комісію з цього приводу.

У свою чергу дружина генпрокурора, депутат від БПП Ірина Луценко заявила, що заяви Онищенка є частиною замовної кампанії Кремля проти української влади. За її словами, про це свідчить також те, що британська газета The Independent, яка публікувала звинувачення Онищенка, належить російському олігарху Олександру Лебедєву.

Як відомо, у статті Онищенко заявив, що заплатив за своє депутатство 6 млн доларів високопоставленому парламентарієві. Також він стверджував, що на прохання високопоставленого чиновника протягом 10 місяців здійснював дискредитацію уряду Яценюка, витрачаючи на це 3 млн доларів на місяць.

Теми: ОнищенкоНАБУкорупціяНародний фронт
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