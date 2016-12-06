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Суд у справі Чийгоза почав допит секретних свідків

Вівторок, 6 грудня 2016, 16:36

На черговому засіданні у "справі Чийгоза" почався допит секретних свідків.

Про це 6 грудня повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Прокурор заявила клопотання про допит секретного свідка Петрова, який раніше у свідченнях стверджував, що був членом Президії Меджлісу кримськотатарського народу. За словами адвоката Миколи Полозова, прокурор задала кілька формальних питань, після чого приступила до допиту сторона захисту.

"Подивимося по ситуації, ми збираємося витрушувати його навиворіт", – сказав Полозов.

Учасники процесу і слухачі відзначили, що манера відповідей свідка Петрова чинить враження, що йому хтось підказує чи він з кимось звіряє свої відповіді.

У підсумку сторона захисту заявила клопотання про виключення показань секретного свідка Петрова, як недопустимий доказ, але суд відмовив.

Микола Полозов пообіцяв опублікувати аудіозапис засідання суду 6 грудня повністю.

"Ми хочемо, щоб всі змогли послухати засекреченого свідка і всі суперечки, які відбувалися в суді. Можливо, хтось захоче і зможе дешифрувати голос і зрозуміти, хто цей засекречений свідок", – пояснив Полозов.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство". Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову і Мустафі Дегерменджи.

Теми: КримсудМеджліс
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