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Бойовики здійснили у вівторок 32 обстріли сил АТО

Вівторок, 6 грудня 2016, 17:55

Бойовики у вівторок почали стріляти вже о 6.15, першою цілюю стала Авдіївка, по якій гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляє прес-центр АТО, пізніше Авдіївку та Луганське обстріляли ще й з мінометів калібру 82 міліметри.

"На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів і зенітних установок російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по Новозванівці та Новоолександрівці. З стрілецької зброї обстріляли Катеринівку", - сказано у повідомленні.

Водночас на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар’їнці, Красногорівці, Талаківці, Водяному.

"З гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї – по Старогнатівці, Широкиному, Гнутовому та Павлополю. З автоматичних гранатометів окупанти обстріляли КПВВ Мар’їнка", - повідомили у прес-центрі.

Всього, згідно за інформацією, протягом дня зафіксовано 32 обстріли.

Українська правда

Теми: АТО
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