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НАЗК направить до суду протокол, складений на Лещенка

Вівторок, 6 грудня 2016, 18:32

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило направити до суду протокол про адміністративне правопорушення народного депутата фракції БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.

Про це йдеться в повідомленні, розміщенному на сайті НАЗК.

Згідно з інформацією, рішення було ухвалене у вівторок під час позачергового засідання. За нього проголосувало троє членів НАЗК.

"Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності", - зазначили у відомстві.

У НАЗК додали, що у випадку відмови від отримання другого примірника протоколу або неприбуття для ознайомлення з протоколом, другий примірник та копії інших матеріалів порушнику відправлять рекомендованим листом не пізніше наступного робочого дня з дня складення протоколу.

Як відомо, у вівторок представник Національного агентства із запобігання корупції в кулуарах Верховної Ради спробував зачитати депутату Сергію Лещенка повідомлення про адміністративне правопорушення.

Раніше НАЗК звинуватило нардепа Сергія Лещенка в затягуванні процесу ознайомлення з протоколом про адмінправопорушення.

Лещенко натомість заявив, що очікує офіційне повідомлення від НАЗК.

"(Ми з адвокатом – ред.) готові прибути в НАЗК, отримавши у встановлений законом спосіб запрошення за 3 доби, для проведення цих дій. По друге, готові це зробити у неробочий час. Тобто мій захисник заявив про п’ятницю, після обіду. Натомість бачимо фестиваль заяв на сайті НАЗК, де брехня перемішується з правдою", - сказав Лещенко.

1 грудня НАЗК поширило повідомлення про те, що Лещенко незаконно отримав знижку у розмірі понад 1,8 млн гривень, яку там назвали незаконним подарунком. Там також заявили, що за таке порушення передбачений штраф і конфіскація цього подарунка.

Після цього Лещенко написав, що заява Національного агентства з питань запобігання корупції про те, що знижка на купівлю його квартири була надана неправомірно, є брехливою.

Українська правда

Теми: НАЗКЛещенко
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