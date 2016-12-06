Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд призначив арешт винуватцям перестрілки в Княжичах

Вівторок, 6 грудня 2016, 19:20

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи шістьом учасникам злочинної групи, які готували пограбування в Княжичах та під час операції проти яких загинули п'ятеро правоохоронців.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи 6 членам злочинної групи, які були затримані правоохоронцями за результатами спецоперації в Княжичах. Затриманим особам інкримінується незаконне зберігання зброї та готування до розбійного нападу", - написала вона на Facebook.

За словам Максимець, п’ятьом із затриманих обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, ще одному, який погодився на співпрацю зі слідством – домашній арешт з електронним засобом контролю.

У ніч на 4  грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронцівпід час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України. 

Українська правда

Теми: судКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
суд
Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням
Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці
Суд дозволив Мін'юсту США отримати доступ до Twitter-акаунту Трампа
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: