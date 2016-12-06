Суд призначив арешт винуватцям перестрілки в Княжичах

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи шістьом учасникам злочинної групи, які готували пограбування в Княжичах та під час операції проти яких загинули п'ятеро правоохоронців.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури №10 Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи 6 членам злочинної групи, які були затримані правоохоронцями за результатами спецоперації в Княжичах. Затриманим особам інкримінується незаконне зберігання зброї та готування до розбійного нападу", - написала вона на Facebook.

За словам Максимець, п’ятьом із затриманих обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, ще одному, який погодився на співпрацю зі слідством – домашній арешт з електронним засобом контролю.

У ніч на 4 грудня в Княжичах внаслідок перестрілки загинули 5 правоохоронцівпід час спецоперації із затримання групи озброєних зловмисників, яких підозрюють у серії пограбувань і розбійних нападів на киян та жителів Київської області.

Розслідування перестрілки, внаслідок якої загинули силовики, проводитиме прокуратура.

Досудове розслідування проводиться у кримінальному провадженні, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України.

Українська правда