Єврокомісар Ган закликав прискорити безвіз для України

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган закликає ЄС знайти рішення для надання Україні і Грузії безвізового режиму.

Про це він заявив 6 грудня в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Якщо ми зараз не можемо виконувати наші зобов’язанні і обіцянки, у майбутньому ми втратимо не лише довіру, але також політичні важелі. Ось чому я закликаю всіх, зокрема членів Європарламенту, знайти рішення з Європейською радою. Я маю на увазі деякі країни-члени ЄС, які ховаються за механізмом призупинки дії безвізового режиму, коли вони думають про інші речі, щоб не запроваджувати візову лібералізацію", - зазначив Хан.

17 листопада Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу погодив скасування для громадян України шенгенських віз, необхідних для короткострокових поїздок, проте вирішив, що безвіз запрацює тільки після того, як в Брюсселі узгодять механізм припинення дії такого режиму в разі надзвичайних ситуацій.

Українська сторона неодноразово підкреслювала, що Київ виконав усі умови, необхідні для введення безвіза, і закликала Євросоюз невідкладно скасувати візи, виконавши свій обов'язок.