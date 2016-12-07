Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зруйнований бойовиками міст через Сіверський Донець відновили

Середа, 7 грудня 2016, 04:54

Міст через річку Сіверський Донець, який бойовики підірвали під час відступу влітку 2014 року, відновлений.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дорога через цей міст була найкоротшим шляхом між Лисичанськом і Сіверськодонецьком. Відсутність моста ускладнювала життя городянам, адже їздити доводилося в об'їзд. У 2015 році Сіверськодонецькою міськрадою було прийнято рішення відновлювати об'єкт. Роботи почалися в грудні минулого року.

Був проведений капітальний ремонт опор і прольотів моста, також прокладені пішохідні доріжки, поставили нові огорожі і зробили освітлення.

Відновлювався міст по одній з програм Європейського союзу. Представництво ЄС виділило на це 1 мільйон 400 тисяч євро. Ще 100 тисяч євро надала міська рада Сіверськодонецька. Представники Євросоюзу повністю контролювали хід робіт і залишилися задоволені реалізацією проекту.

Здати в експлуатацію цей міст повинні були ще 13 вересня. Але роботи кілька разів припинялися, і терміни закінчення ремонту переносилися.

Теми: Луганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Луганська область
У РФ різко зросли втрати на Луганщині: 500 поранених окупантів доставили в Бєлгород
Росія хоче вивозити своє сміття на ТОТ − Спротив
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: