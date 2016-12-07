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Україна в лютому буде головувати в РБ ООН

Середа, 7 грудня 2016, 06:47

У лютому Україна головуватиме в Раді Безпеки ООН.

"У лютому 2017 року посол України при ООН Володимир Єльченко займе крісло Голови Ради Безпеки ООН", - йдеться в повідомленні організації в Twitter.

Україна є одним з 10 непостійних членів РБ ООН.

П'ять країн - Україна, Єгипет, Сенегал, Уругвай і Японія - були обрані в минулому році непостійними членами Ради Безпеки на 2016-2017 роки. З 31 грудня цього року свої крісла в Раді Безпеки звільнять Ангола, Малайзія, Венесуела, Нова Зеландія і Іспанія.

Делегати 70-ї сесії Генасамблеї ООН влітку цього року обрали нових непостійних членів Ради на 2017-2018 роки: Болівія, Ефіопія, Швеція, Казахстан (вперше стає членом РБ), Італія і Нідерланди (країни розділили місце за столом в Раді від західноєвропейської групи на наступні два роки).

Рада Безпеки складається з 15 членів Організації. Великобританія, КНР, Франція, РФ і США є постійними членами РБ. Ще 10 непостійних членів обираються Генеральною асамблеєю на два роки. Щороку проводиться заміна п'яти з десяти непостійних членів.

Інтерфакс-Україна

Теми: ООНУкраїна
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