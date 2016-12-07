Поліція Києва не затримала фанатів, які хуліганили у вівторок

Поліція нікого не затримала під час сутичок між фанатами футбольних клубів "Динамо" (Київ) і "Бешикташ" (Стамбул, Туреччина) у Києві ввечері 6 грудня.

Про це представник прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві повідомив "Українським новинам".

"Нікого не було затримано", – сказав він.

Як відомо, 6 грудня у центрі Києва сталися сутички футбольних уболівальників, потім нападки продовжилися на стадіоні "Олімпійський".

Гра була під загрозою зриву, бо у секторі турецьких уболівальників перед стартовим свистком лунали вибухи.

Однак у шостому матчі групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" обіграло "Бешикташ" із рахунком 6:0.

Під час проведення футбольного матчу за порядком стежили понад 2000 правоохоронців столиці.