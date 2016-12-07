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У Сирії загинув російський полковник

Середа, 7 грудня 2016, 08:59

Російський полковник Руслан Галицький помер в Сирії в результаті поранення.

Про це передає в середу ТАСС, посилаючись на повідомлення Міноборони РФ.

"Помер у шпиталі в результаті важкого поранення полковник Руслан Галицький. Російські військові медики протягом кількох діб боролися за його життя. Офіцер отримав поранення в ході артилерійського обстрілу бойовиками "опозиції" одного з житлових кварталів західній частині Алеппо", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ заявили, що в Сирії Галицький виконував завдання у складі групи російських військових радників.

Як повідомлялося, делегації Російської Федерації і КНР заблокували проект резолюції Ради Безпеки ООН про припинення протягом тижня бойових дій в сирійському місті Алеппо для доставки гуманітарної допомоги.

Теми: СиріяРосія
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