У Сирії загинув російський полковник

Російський полковник Руслан Галицький помер в Сирії в результаті поранення.



Про це передає в середу ТАСС, посилаючись на повідомлення Міноборони РФ.



"Помер у шпиталі в результаті важкого поранення полковник Руслан Галицький. Російські військові медики протягом кількох діб боролися за його життя. Офіцер отримав поранення в ході артилерійського обстрілу бойовиками "опозиції" одного з житлових кварталів західній частині Алеппо", – йдеться в повідомленні.



У Міноборони РФ заявили, що в Сирії Галицький виконував завдання у складі групи російських військових радників.



Як повідомлялося, делегації Російської Федерації і КНР заблокували проект резолюції Ради Безпеки ООН про припинення протягом тижня бойових дій в сирійському місті Алеппо для доставки гуманітарної допомоги.