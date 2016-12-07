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Авдіївка, частина Донецька і Ясинуватої залишилися вранці без води

Середа, 7 грудня 2016, 09:49

Вранці 7 грудня припинилося водопостачання в Авдіївці, частково в Донецьку і Ясинуватій, а також у низці селищ Донецької області.

Як повідомило комунальне підприємство "Вода Донбасу", о 4:45 середи було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію.

"Припинено водопостачання Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, селищ: Верхньоторецьке, Василівка, Червоний Партизан і Крута Балка", – йдеться у повідомленні.

Фахівці почали з'ясовувати причину відсутності електроенергії.

Сепаратистський ресурс ДАН повідомляє, що для обстеження стану ліній електропередачі й підключення станції до енергопостачання знадобиться допомога представників ОБСЄ.

Це вже друга поспіль зупинка роботи Донецької фільтрувальної станції: вона була знеструмлена 1 грудня, енергопостачання повернули 4 грудня.

Також 20 листопада в результаті знеструмлення фільтрувальної станції припинялося водопостачання Авдіївки й частково Донецька і Ясинуватої, селищ Верхньоторецьке, Василівка і Спартак.

Також сепаратистський ресурс стверджує, що частина непідконтрольного Києву селища Оленівка вранці у середу залишилася без електропостачання, а в окупованому Докучаєвську було пошкоджено три багатоквартирні будинки й газопровід – але останній уже відновили.

Теми: Донбас
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