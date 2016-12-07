Всі крім Опоблоку готові забрати у Новинського недоторканість

Фракції БПП, "Батьківщина", "Самопоміч", "Радикальна партія" та "Народний фронт" готові голосувати за зняття недоторканості з нардепа з фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.

Про це УП заявили самі депутати.

"Фракція "Народний фронт" буде голосувати, так", - зазначив голова фракції НФ Максим Бурбак.

"Ви жартуєте? Звичайно, що ми це підтримуємо. Це є принцип, ми повинні шанувати інституцію держави, що називається генеральна прокуратура. З іншого боку, знімаючи народного депутата від недоторканості, ми даємо йому шанс на захист честі в суді", - зазначив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Між тим фракції "Радикальна партія", "Блок Петра Порошенка" та "Батьківщина" остаточне рішення щодо голосування вирішуватимуть на засіданнях фракцій в четвер.

"Я думаю, що будемо (голосувати - ред.). Рішення фракції поки що немає, у нас засідання завтра зранку, там це оговорюватимемо. Якщо чесно, не уявляю, що може бути інше рішення", - сказав нардеп з фракції БПП Олександр Черненко.

"Ми це ще не обговорювали, але думаю, що так. Мені здається, що такі питання навіть не обговорюються. Ми завжди підтримуємо зняття недоторканості", - зауважив нардеп з фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин.

"Ще не було засідання фракції, попередньо ми вирішили, що так (будемо голосувати за зняття недоторканості – ред.)", - відповів УП нардеп з фракції Ляшка Ігор Мосійчук.

Разом з тим у фракції "Опозиційний блок" не підтримуватимуть зняття недоторканності з Новинського.

"Звичайно, що не будемо голосувати, це однозначно. Чи буде якась форма нашого протесту чи щось схоже, завтра вирішимо", - прокоментував депутат з фракції ОБ Микола Скорик.

Тим часом Вадим Новинський у середу з'явився в кулуарах Ради.

На запитання УП, чи просив він не голосувати своїх колег по фракції щодо зняття з нього недоторканості Новинський відповів: "Була пропозиція протилежного характеру. Але відбулося засідання фракції - всі вважають, що це політичний тиск на мене, тож пропозиції були відкинуті".

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій на ранковому засіданні у четвер винесе на голосування подання ГПУ, щодо притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

Роман Кравець, УП