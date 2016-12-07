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Рева розповів, як чиновники саботують купівлю житла ветеранам АТО

Середа, 7 грудня 2016, 11:05

Державні чиновники часто намагаються заробити на купівлі житла інвалідам чи сім'ям загиблих учасників АТО або не купують його взагалі.

Про це у середу під час засідання уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як приклад він навів Державну службу ветеранів, яка курує одну з двох програм забезпечення інвалідів житлом. Ця служба опікується ветеранами, які втратили в АТО кінцівки.

За словами Реви, ця служба купувала людям житло в Києві за ціною 26 тисяч гривень за квадратний метр, у той час як самі люди, які отримували від держави гроші на самостійне придбання житла за іншою державною програмою, купували його по 18 тисяч гривень.

Крім того, за його словами, на цей момент Держслужба інвалідів придбала менше половини з 55 запланованих на 2016 рік квартир, хоча рік вже закінчується.

Рева додав, що матеріали з цього приводу вже передали в прокуратуру.

Також у якості прикладу він навів випадок купівлі чиновниками Хмельницької області неякісної квартири сім'ї Героя України Зубка, який загинув в АТО. За словами Рева у цій квартирі "жити неможливо".

У відповідь прем'єр Володимир Гройсман заявив, що знає про випадок з сім'єю Зубка і запевнив, що ця проблема буде вирішена. Він також сказав, що хоче подивитися в очі тим чиновникам, які купували це житло і покарати їх.

Рева також запевнив, що всі ці випадки більше не будуть можливими, оскільки тепер квартири купуватимуть не чиновники, а самі люди.

Міністр також розповів про схожу ситуацію з санаторною реабілітацією ветеранів, які до вересня не могли отримати путівки через протистояння учасників тендерів між собою. Тепер, за його словами, люди самі вибиратимуть собі санаторій, а держава оплачуватиме відпочинок там.

Олег Шанковський, УП

Теми: АТОМінсоцполітикиправа людини
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