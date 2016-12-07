Гройсман пригрозив за "цінники" на дозволи. Просить допомоги

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає громадськість пильнувати за міністерствами, щоб у них не було корупції, хоча в уряді розробляють антикорупційні кроки.

"Дуже важливо, щоб ми розробили таку систему функціонування влади, щоб вона не давала можливості зловживати. Тут є дві частини: з одного боку – створити умови, за яких корупція не мала би підґрунтя, а з іншого – корупціонери мають сидіти в тюрмах", – сказав він на засіданні Кабінету міністрів.

"Я теж сповідую принцип: якщо ми декілька десятків не посадимо в тюрму, з цим буде боротися важче. Але як тільки відчують, що відповідальність буде невідворотною, ситуація кардинально буде змінюватися. Це виклик для правоохоронної і судової системи, в тому числі", – додав прем'єр.

Він переконаний, що для подолання корупції "ми маємо систему змінити".

"Як я й обіцяв ще влітку, сьогодні в рамках 9 грудня, всесвітнього Дня боротьби з корупцією, ми спільно з громадськістю, з організаціями, які професійно займаються питаннями ефективної боротьби з корупцією, почали в уряді напрацьовувати по кожному міністерству конкретні заходи, щоби змінити систему", – сказав прем'єр.

"І сьогодні ми почуємо про цей досвід від міністерств, які з літа напрацьовували конкретні рішення: що зроблено, як викорінити з системи влади можливості для зловживання", – додав він.

На думку глави уряду, корупції може запобігти автоматичний продаж послуг.

"Як мені тут розказують, що на міжнародні перевозки інспекція повивішувала цінники: скільки кому треба заплатити, щоб був дозвіл на перевезення. Я подзвонив одному з керівників, я йому сказав, що я його оцими паспортами особисто нагодую, прямо в кабінеті, спільно зі ЗМІ", – заявив Гройсман.

"Я буду просити громадськість – я тут чиновникам, вибачте, не довіряю – 24 години на добу моніторинг роботи кожного міністерства. Мені не треба, щоб тут розказували, в кого краща ситуація, в кого гірша. Громадськість виходить і говорить: тут у нас є корупційні ризики, тут немає, тут є прогрес, а тут є проблема", – повідомив він.

На думку Гройсмана, коли будуть зміни – люди почнуть відчувати чесність влади.

"Словами про справедливість нічого не доможешся. Мають бути конкретні дії… Маємо змінити систему. Я маю досвід зміни таких систем. Ми можемо досягти успіху. Нам потрібно наводити лад у всіх системах: податкова, митниця, різноманітні дозволи, які надають контролюючі органи", – сказав прем'єр.

За його словами, 367 актів уже скасували – тобто "вже в когось годівницю забрали".

Гройсман також вважає, що призначати людей на державну службу треба на підставі конкурсного відбору, а не кулуарного відбору й персональних уподобань.

"Ми вже допрацювалися, що одні приходять – всіх звільняють, бо вони найрозумніші, потім інші приходять – звільняють тих, кого призначили (попередники), а потім працювати нема кому", – сказав прем’єр.

Олена Рощенко, УП