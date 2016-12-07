Пентагон точно очолить генерал, який закликав реагувати на Крим і Донбас

Новообраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення генерала морської піхоти Джеймса Меттіса, на прізвисько "Скажений пес", главою Пентагону.

Про це повідомляється на сайті перехідного уряду США.

"Новообраний президент Дональд Трамп оголосив сьогодні (6 грудня - Ред.) про свій намір призначити генерала Джеймса Меттіса, "чотиризіркового генерала" у відставці корпусу морської піхоти США, на службу секретарем Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки", - йдеться у повідомленні.

"Він є одним з найбільш ефективних генералів і видатних лідерів нашого часу, який присвятив своє життя любові до нашої країни", - заявив Трамп.

Меттіс, який у 2013 році пішов з посади глави центрального командування США, часто говорив, що Вашингтону бракує цілісної стратегії на Близькому Сході, і наголошував на необхідності протистояння політичному ісламу.

Меттіс критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію" та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС.

Він також вказував, що метою дій президента РФ Володимира Путіна є розкол НАТО.

Нагадаємо, раніше на акції своїх прихильників у Цинциннаті, Трамп заявив, що "збирається призначити "Скаженого пса" Меттіса секретарем з оборони".