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Іспанці не повідомили ГПУ, що шукають Фірташа

Середа, 7 грудня 2016, 13:15

Генеральній прокуратурі нічого не відомо про оголошення українського олігарха Дмитра Фірташа у розшук  в Іспанії.

Про це йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит Української правди.

"Інформуємо, що за наявними відомостями ГПУ від Антикорупційної прокуратури Іспанії повідомлення про оголошення у розшук Дмитра Фірташа не надходило", - сказано у відповіді.

 

У МВС "Українській правді" сказали, що якщо правоохоронні органи і надають таку інформацію, то це має відбуватися по лінії ГПУ.

Як відомо, раніше DW з посиланням на представника іспанської Антикорупційної прокуратури про те, що Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа за підозрою у відмиванні великих сум грошей.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Фірташ
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