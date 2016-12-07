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Кабмін погодив виділення коштів на канал ATR

Середа, 7 грудня 2016, 13:26

Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

Відповідне рішення було прийнято у середу на засіданні Кабінету міністрів.

Доповідав з цього питання міністр соціальної політики Андрій Рева.

Таке рішення було прийнято після того, як Верховна Рада прийняла урядовий закон про внесення змін до бюджетного кодексу, дозволивши виділити кошти на підтримку телерадіокомпаній Криму і Севастополя.

Як відомо, кримськотатарський телеканал ATR заявив про відсутність фінансування з держбюджету України і про намір переїхати у Литву. Президент підписав цей закон.

Українська правда

Теми: Кабінет міністрівКрим
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