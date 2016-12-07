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Прокуратура розкрила схему розкрадань на "Сумихімпром" на 93 млн

Середа, 7 грудня 2016, 16:33

Слідчі прокуратури Сумської області розкрили схему привласнення майна ПАТ "Сумихімпром" на суму в 93 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні прокуратури Сумської області.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що сума збитків, заподіяних підприємству, 99,9 % статутного фонду якого належить державі, становить 93 млн грн. 

У зв’язку з відсутністю вказаної службової особи в Україні у порядку ст. ст. 111, 135 КПК України повідомлення про підозру вручене адміністрації ПАТ "Сумихімпром" та житлово-експлуатаційній організації за адресою його проживання в м. Суми.

Слідчим прокуратури колишнього голову правляння ПАТ оголошено в розшук, йдеться в повідомленні.

Окрім того, слідчому судді внесені клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про надання дозволу на проведення обшуку в його помешканні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Водночас, у ході слідства перевіряється законність отримання та перерахування у 2012 – 2013 роках 11 млн грн підприємством, пов’язаним із керівництвом ПАТ "Сумихімпром", до благодійного фонду "Сумський регіон".

Як відомо, господарський суд Сумської області 22 червня 2016 року продовжив санацію ПАТ "Сумихімпром" на 6 місяців.

Як відомо, 14 січня 2015 року на загальних зборах кредиторів ПАТ "Сумихімпром" було затверджено рішення про викуп боргів у заставних кредиторів (ВАБанку, Укрексімбанку та Банку Аваль), які відмовилися погодити план оздоровлення ПАТ "Сумихімпром".

Раніше план санації був погоджений комітетом кредиторів і загальними зборами кредиторів. Для початку виконання план санації підлягає затвердженню Фондом держмайна і Господарським судом Сумської області.

Загальна сума реєстрової заборгованості ПАТ перед кредиторами становить близько 1,4 млрд гривень.

Загальна сума заборгованості ПАТ перед банками, які відмовилися погодити план санації, становить близько 340 млн гривень.

ПАТ "Сумихімпром" - ключове підприємство хімічної галузі України, входить до списку ТОП-100 найбільших державних підприємств.

Компанія виробляє близько 50 видів хімічної продукції, основні з яких - комплексні хімічні добрива (близько 53% продажів) і діоксид титану (близько 40% продажів).

Продукція підприємства використовується в сільському господарстві, будівництві, лакофарбової промисловості.

Економічна правда

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Теми: прокуратураСуми
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