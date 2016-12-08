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Новинський заявив, що після зняття недоторканності не тікатиме з України

Четвер, 8 грудня 2016, 00:45

Депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, постанову на зняття недоторканності з якого 8 грудня буде розглядати Верховна Рада, заявив, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати країну не планує.

Про це він сказав в ефірі  телеканалу  "112 Україна".

"Я прийму будь-яке рішення ВР, яке вона прийме. Я прийму спокійно і з країни нікуди виїжджати не збираюся. Мене півроку психічно атакують, щоб я виїхав з країни, щоб можна було спокійно достряпать цю справу і зробити обвинувальний вирок у суді в мою відсутність. Я нікому не дам можливості зловтішатися і будувати на цьому якісь спекуляції. Я буду знаходиться в країні, буду співпрацювати зі слідством і далі", - сказав нардеп.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій на ранковому засіданні у четвер винесе на голосування подання ГПУ, щодо притягнення до відповідальності нардепа від "Опоблоку" Вадима Новинського.

Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

Теми: НовинськийВерховна Рада
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