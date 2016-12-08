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Штайнмаєр висловився за посилення ролі ОБСЄ

Четвер, 8 грудня 2016, 02:19

Напередодні зустрічі глав МЗС країн ОБСЄ, у центрі уваги якої буде конфлікт на Донбасі, Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував дії Росії в Україні та виступив за посилення ролі організації.

Про це пише DW.com.

На його думку, ОБСЄ повинна стати місцем постійного діалогу та обміну думками, що було б "правильним європейським шляхом для подолання конфліктів".

"Транскордонний обмін думками - найкращий шлях до врегулювання конфліктів. У зв'язку з цим ОБСЄ дуже необхідна і важлива як ніколи раніше", - заявив Штайнмаєр в Гамбурзі.

Головну увагу на форумі ОБСЄ, який відкривається 8 грудня, буде приділено конфлікту на Сході України та боротьбі з міжнародним тероризмом. Штайнмаєр, проте, стримано висловився щодо результатів майбутнього заходу.

"Ми не можемо очікувати, що під час цієї конференції всі кризи будуть вирішені одним махом", - зазначив він.

Штайнмаєр також різко розкритикував дії Росії в Україні.

"Після закінчення холодної війни в 1990 році здавалося, що в Європі питання війни і миру врегульовано раз і назавжди, проте російська анексія Криму повернула це питання на порядок денний", - наголосив він.

На конференції в Гамбурзі, як очікується, зберуться глави МЗС близько 50 країн ОБСЄ. 

Теми: ОБСЄРосіяДонбасКрим
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